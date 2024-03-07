Правда ли, что лимонный сок и семена базилика ускоряют рост волос

В социальных сетях набирает обороты новый бьюти-тренд: девушки из разных уголков мира смешивают семена базилика и лимонный сок и выпивают получившуюся смесь с целью поскорее отрастить длинные густые волосы. Дерматолог Ринки Капур рассказала изданию The Indian Express, эффективен ли такой лайфхак.

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Семена базилика, также известные как семена сабджи, приобрели популярность благодаря наличию в составе большого количества полезных для здоровья микроэлементов. Однако их связь с ускорением роста волос до сих пор не была выявлена, отмечает специалист.

"Семена базилика богаты такими питательными веществами, как железо, магний, бета-каротин, витамины A и K. И все же предположения об их влиянии на рост волос требуют более детального изучения".

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Богатый витамином С лимон, в свою очередь, действительно играет решающую роль в синтезе коллагена – белка, необходимого для прочной структуры волос.

"Кроме того, кислотность цитрусового помогает поддерживать здоровый pH кожи головы, создавая благоприятную среду для роста волос".

Но и лимона в данном случае недостаточно, объясняет специалист. На внешний вид волос и скорость их роста влияют рацион питания, генетика и общее состояние здоровья, поэтому рассчитывать на волшебный эффект после потребления лимонного сока с семенами базилика не стоит, резюмировала врач.

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