Пушистые и яркие: какие кроссовки Nike выпустит этим летом

Этим летом Verdy и Nike порадуют фанатов лейбла новыми моделями кроссовок. И уже сейчас можно сказать, что они точно будут притягивать к себе внимание.

© Соцсети

На днях в официальном аккаунте Verdy в одной из социальных сетей появилась фотография с изображением еще не появившейся на полках магазинов модели спортивной обуви с культовым опознавательным знаком в виде галочки.

Какая домашняя одежду на женщинах нравится мужчинам

Представленные кроссовки сочетают в себе несколько ярких цветов: желтый, зеленый, синий и розовый. Шнурки желтого оттенка, а подошва – зеленого. Но очаровывают они в том числе пушистым и мягким верхним слоем, к которому так и хочется прикоснуться.

"Потрясающе", "Очень красиво", "Они мне нужны", "Они взрывают интернет", "Вау", – делятся своими первыми впечатлениями пользователи сети.

Ранее "Рамблер" показывал главные тренды с последнего показа Chanel.