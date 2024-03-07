Какая домашняя одежда на женщинах нравится мужчинам

Мужчинам нравится, когда возлюбленная носит дома облегающие платья, короткие шортики и футболки или рубашки свободного кроя. Об этом сообщает "Лайф" с ссылкой на результаты исследования.

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За упомянутые предметы одежды проголосовали 25%, 22% и 18% опрошенных мужчин соответственно. Еще 16% и 14% респондентов отдали предпочтение шелковому халату и кружевной сорочке.

В меньший восторг участников опроса приводят майка-алкоголичка и пижама с милыми принтами – они будоражат фантазию только 3% и 2% опрошенных.

Почему воспитание партнера приводит к разрыву отношений

"Девушкам на заметку: носите чаще вещи своего партнера, мужчины это любят. Объяснение, кстати, простое: маскулинные вещи подчёркивают хрупкость девушки как бы не нарочно", – отмечает владелец проводившего опрос коммуникационного агентства Алексей Гвинтовкин.

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