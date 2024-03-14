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Неделя моды в Токио осень/зима 2024: кимоно и смелый стритстайл

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Сезон высокой моды еще не закончился. Теперь все внимание стилистов и любителей fashion приковано к стране восходящего солнца, где проходит Неделя моды в Токио осень/зима 2024. Япония умеет удивлять и вдохновлять. В образах сочетаются самые неожиданные идеи – фигурируют как пастельные тона, так и стиль панка кожа и даже булавки. И все это может быть один «лук».

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Но коллекция не могла обойтись без азиатских мотивов. На подиуме – традиционное японское кимоно, которое представлено в современном дизайне.

Лучшие образы, которые были представлены на Токийской неделе моды – в галерее «Рамблера».

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Chanel
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