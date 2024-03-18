Как подобрать прическу по форме лица: советы стилиста

Удачная прическа не только поднимает настроение своей обладательнице, но и убавляет несколько лет. Как подстричься с учетом своей формы лица, изданию The Indian Express рассказала стилист Хани Верма.

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Круглолицым девушкам специалист рекомендует отращивать волосы ниже подбородка и отдавать предпочтением многослойным прическам.

Квадратную форму лица лучше всего, напротив, дополняют "круглые" стрижки: таким образом удается добиться идеального баланса и смягчить резкие черты лица.

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Обладательницам овальной формы лица повезло больше всего, отмечает эксперт. Им идут чуть ли не любые прически. Все, конечно, зависит от индивидуальных характеристик, но и многослойные стрижки, и каре, и боковой пробор на таких девушках, как правило, смотрятся выигрышно.

И все же при смене имиджа важно ориентироваться на личные предпочтения: главное, чтобы вам самим нравилась выбранная прическа, вне зависимости от текущих тенденций, обращает внимание Хани Верма.

Кроме того, большую роль играет профессионализм мастера.

"Парикмахер может оценить форму вашего лица, текстуру волос и образ жизни, чтобы порекомендовать прическу, которая подойдет вам лучше всего".

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