Вне конкуренции: покупатели все чаще отдают предпочтение секонд-хендам

Спрос на товары секонд-хендов стремительно растет. К такому выводу пришли сотрудники компании ThredUp, проанализировав статистические данные за прошлый год, передает издание Women's Wear Daily.

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В прошлом году мировой рынок магазинов, которые предлагают покупателям приобрести побывавшие в употреблении предметы одежды, вырос на 18%. Общий оборот данного сектора торговли составил 197 миллиардов долларов.

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Как несложно догадаться, на популярности секонд-хендов сказывается финансовое благополучие жителей той или иной страны. Так, более половины респондентов (55%) намереваются и дальше захаживать в такие магазины, если не увеличатся их доходы.

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