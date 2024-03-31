Как смыть водостойкую тушь: шесть лайфхаков

Снятие водостойкой туши — задача не из легких, особенно если вы не хотите повредить нежную кожу вокруг глаз. Вместо того чтобы прибегать к агрессивным химическим средствам, можно воспользоваться народными методами. "Рамблер" расскажет о них подробнее.

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Для начала разберемся, почему тушь важно смывать? Во-первых, она может стать причиной забивания пор вокруг глаз, так как вместе с тушью на ресницах на коже скапливается пыль, макияж и себум, что способствует появлению угрей и воспалений. Безудержное ношение туши на ресницах в течение дня также может привести к увлажнению и размножению бактерий на ресницах, что может вызвать раздражение глаз и даже инфекции.

Оставшаяся на ресницах тушь также может стать причиной их ломкости и выпадения. Кроме того, неудаленная тушь может нанести вред нежной коже вокруг глаз, создавая дополнительное давление и вызывая раздражение или сухость. Ниже перечислены средства, которые помогут избавиться от водостойкой туши.

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Масло кокосовое/оливковое/миндальное: нанесите небольшое количество масла кокоса на ватный диск и аккуратно протрите им область вокруг глаз. Масло поможет размягчить тушь и легко смыть ее с ресниц.

нанесите небольшое количество масла кокоса на ватный диск и аккуратно протрите им область вокруг глаз. Масло поможет размягчить тушь и легко смыть ее с ресниц. Теплая вода и мыло: п ростой метод, но эффективный. Намочите лицо теплой водой, нанесите небольшое количество мыла на руки и аккуратно помассируйте ресницы. Затем тщательно смойте тушь теплой водой.

ростой метод, но эффективный. Намочите лицо теплой водой, нанесите небольшое количество мыла на руки и аккуратно помассируйте ресницы. Затем тщательно смойте тушь теплой водой. Мед : он известен своими увлажняющими свойствами. Нанесите немного меда на ватный диск и протрите им область вокруг глаз. После этого тщательно смойте остатки меда теплой водой.

: он известен своими увлажняющими свойствами. Нанесите немного меда на ватный диск и протрите им область вокруг глаз. После этого тщательно смойте остатки меда теплой водой. Сметана или йогурт: Эти молочные продукты также могут быть полезны при снятии водостойкой туши. Нанесите небольшое количество сметаны или йогурта на ватный диск и протрите ими ресницы.

Эти молочные продукты также могут быть полезны при снятии водостойкой туши. Нанесите небольшое количество сметаны или йогурта на ватный диск и протрите ими ресницы. Розовая вода: Розовая вода обладает успокаивающими и омолаживающими свойствами. Нанесите немного розовой воды на ватный диск и аккуратно протрите ею область вокруг глаз.

Розовая вода обладает успокаивающими и омолаживающими свойствами. Нанесите немного розовой воды на ватный диск и аккуратно протрите ею область вокруг глаз. Чайный завар: Немного остывший завар чайного листа, особенно зеленого чая, может помочь снять водостойкую тушь. Нанесите его на ватный диск и используйте для снятия макияжа.

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