Главный тренд сезона: в России скупают красные колготки

С приходом весны и солнечной погоды россиянки стали массово скупать колготки красного цвета. Виной тому тренд на яркий оттенок, пишут "Аргументы и Факты".

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Американский институт Pantone объявил главным цветом 2024 года "персиковый пушок", но на практике им, кажется, стал красный. Стилисты из разных регионов страны поделились своими наблюдениями и рассказали, что шансы заполучить желаемую пару колготок в этом оттенке с каждым днем стремительно падают.

"В одних магазинах грустно сообщают, что колготок нет уже пару недель, а люди ежедневно приходят с вопросами. В других только удивляются огромному ажиотажу", – стилист Александра Федо.

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Одежда, обувь и сумки красного цвета тоже пользуются небывалым спросом, но острее всего сейчас ощущается именно нехватка колготок.

"Собирая капсулы для клиентов, мы столкнулись с проблемой дефицита красных колготок в магазинах в нескольких регионах на Урале и в Краснодарском крае", – стилист Ксения Кожемяк.

Повышенный интерес к оттенку объясняется последними коллекциями на весну-лето 2024 именитых дизайнеров. Alexander McQueen, Hermès, Tom Ford, Gucci и многие другие дома моды представили публике предметы гардероба красного цвета в таком ключе, что невозможно не захотеть их приобрести.

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