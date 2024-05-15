Аня Тейлор-Джой покорила всех гигантской шляпой от Jacquemus

Аня Тейлор-Джой появилась на Международном Каннском кинофестивале в элегантном образе, который дополняла приличных размеров шляпа от французского дома моды Jacquemus.

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Актриса выбрала для выхода в свет оранжевое платье без бретелек от Atlein и туфли на каблуках от Jimmy Choo. Но их затмевало соломенное произведение искусства, которое скрывало лицо Ани от солнечных лучшей и вспышек фотокамер.

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Экстравагантный аксессуар Тейлор-Джой – одна из визитных карточек Симона Порте Жакмюса. Впервые он представил ее в 2017 году. С тех пор шляпку видели на Рианне, Эмили Ратаковски, Ариане Гранде и других селебрити.

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