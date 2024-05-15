Понадобится один бюджетный ингредиент: как предотвратить выцветание черной одежды

Одежда черного цвета самая удобная. Она стройнит, со всем сочетается и лучше других оттенков скрывает пятна, если таковые имеются. Но есть у нее один минус – темные вещи выцветают быстрее других.

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Оказывается, избежать неприятных последствий стирки достаточно просто. Для этого в барабан стиральной машины нужно добавить один из ингредиентов, который найдется на любой кухне.

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Речь идет об уксусе и соли. Их количество зависит от степени загрузки машинки, но максимальная планка составляет около 1/4 стакана.

"Помните, что температура воды имеет решающее значение. Поэтому стирайте вещи в холодной воде", – обратила внимание эксперт по уборке Мэри Пот.

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