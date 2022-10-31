Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
3 часа назад

Как приучить ребенка спать в своей кроватке: видео

Мира Маркина

Многие родители сталкиваются с проблемой совместного сна с ребенком. Когда малыш уже привык спать с родителями, довольно непросто отучить его и "переселить" в свою кроватку. Пользовательница социальной сети TikTok с ником @katepsy поделилась со своими подписчиками видео, в котором рассказала о некоторых лайфхаках, которые помогут постепенно и без травм для ребенка приучить его к самостоятельному и отдельному от родителей сну.

Психологи отмечают, что в этом вопросе крайне важен настрой самих родителей и последовательность действий – не стоит отказываться от своего решения, столкнувшись с первыми трудностями. К тому же особенно важно первое время сидеть рядом с малышом во время его засыпания – не стоит сразу рассчитывать на то, что он уснет самостоятельно. Также психологи рекомендуют днем оказывать ребенку больше внимания и давать ласки – тогда ему не придется компенсировать это ночью.

Реальный отзыв: стоит ли покупать ребенку часы с GPS

Конечно, гораздо проще приучать ребенка ко сну в своей кроватке с самого рождения, однако мало кто идет на это. В любом случае стоит учитывать, что после достижения ребенком трех лет, сделать это будет гораздо сложнее.

Ранее "Рамблер" показывал, как научить ребенка проговаривать букву "Р".

Дети,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители