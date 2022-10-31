Как приучить ребенка спать в своей кроватке: видео

Многие родители сталкиваются с проблемой совместного сна с ребенком. Когда малыш уже привык спать с родителями, довольно непросто отучить его и "переселить" в свою кроватку. Пользовательница социальной сети TikTok с ником @katepsy поделилась со своими подписчиками видео, в котором рассказала о некоторых лайфхаках, которые помогут постепенно и без травм для ребенка приучить его к самостоятельному и отдельному от родителей сну.

Психологи отмечают, что в этом вопросе крайне важен настрой самих родителей и последовательность действий – не стоит отказываться от своего решения, столкнувшись с первыми трудностями. К тому же особенно важно первое время сидеть рядом с малышом во время его засыпания – не стоит сразу рассчитывать на то, что он уснет самостоятельно. Также психологи рекомендуют днем оказывать ребенку больше внимания и давать ласки – тогда ему не придется компенсировать это ночью.