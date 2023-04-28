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Психолог объяснила, как детям нужно отвечать на грубость взрослых

Семейный психолог и психоаналитик Вера Золотых в беседе с "Газетой.Ru" рассказала, как ребенку следует отвечать на агрессию взрослых.

Психолог объяснила, как детям нужно отвечать на грубость взрослых
© Unsplash

Эксперт посоветовала показывать на своем примере, как должно строиться общение между людьми. Например, если вы нагрубили ребенку, следует сказать:

"Прости, вчера я была груба с тобою – это недопустимо".

Кроме того, специалист посоветовала озвучивать свои чувства. Таким образом ребенок поймет, что, если его обижают, он всегда может рассказать о своих эмоциях.

В заключение Золотых напомнила, что родители должны прививать детям навык устойчивости по отношению к окружающим.

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По словам психолога, дети должны четко осознавать – чаще всего агрессия взрослых вызвана сторонними факторами. Чтобы закрепить этот навык, родитель может вместе с чадом порассуждать о том, почему учитель был груб с ним.

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