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Психолог Токарчук рассказала, когда уместно сделать замечание чужому ребенку

Даже если поведение ребенка выходит за рамки дозволенного, сделать ему замечание могут только родители либо ответственный в данный момент за него человек. Однако есть отдельные ситуации, при которых все же будет уместно обратиться к чужому ребенку напрямую. Об этом "Газете.Ru" рассказала психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук.

Психолог рассказала, когда можно сделать замечание чужому ребенку
© Unsplash

К подобным исключениям относятся случаи откровенной опасности, когда ребенок способен причинить вред как себе самому, так и другим детям, объяснила специалист. Например, если ребенок толкает другого на горке – такая ситуация является заведомо травмоопасной. Поэтому в данном случае допустимо сделать замечание чужому ребенку, после чего следует незамедлительно обратиться к его родителям, добавила Юлия Токарчук.

Как уберечь ребенка от травм

При этом не стоит поучать чужих детей. Рассказать ребенку о возможных последствиях его действий должны родители, так как это их зона ответственности его родителей.

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