Врач: косолапость у детей может привести к инвалидности

Своим мнением в беседе с «Известиями» поделилась врач травматолог-ортопед Вероника Мережко.

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Специалист объяснила, что врожденная косолапость у детей может привести к искривлению позвоночника, изменению формы коленных суставов и атрофии мышц ног. Если вовремя не начать лечение, ребенок в итоге может стать инвалидом.

Эксперт отметила, что для лечения косолапости врачи, как правило, назначают пациентам курс лечебной физкультуры, также необходимо подобрать специальные корректирующие стельки и пройти несколько сеансов корректирующего массажа ног.

Для предупреждения и лечения косолапости Мережко также советует сдать анализы. В частности, общий анализ крови и анализы крови на витамин Д, общий кальций, ионизированный кальций, фосфор и общий белок.

По словам специалиста, нехватка в организме этих элементов, влияющих на формирование и развитие костной ткани и мышц у детей, может усугубить проблему. Например, в будущем привести к развитию остеопороза и артрозов.