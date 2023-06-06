В МЧС составили чек-лист для родителей о безопасных каникулах

В МЧС России составили чек-лист для родителей о том, как безопасно провести каникулы с ребенком. Он опубликован в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что родители должны помнить, что каникулярный период предназначен для детского отдыха, а родитель в это время должен быть бдительным и контролировать досуг ребенка.

Чек-лист включает в себя задания для родителей на каждый день. Они помогут обеспечить безопасность ребенка. Там есть такие задания, как заучивание с ребенком номеров экстренных служб, правила дорожного движения, инструкция о поведении в незнакомом месте и правила пожарной безопасности. Все это родители должны изучать вместе со своими детьми и рассказывать им о правилах безопасности и о том, что делать в чрезвычайных ситуациях.