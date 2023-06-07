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Врач Чиркова рассказала, как помочь ребенку при попадании песка в глаза

В случае попадания песка в глаза их нужно промыть смоченным в чистой воде или чайной заварке ватным тампоном. Об этом NEWS.ru рассказала терапевт Ольга Чиркова.

Врач рассказала, как помочь ребенку при попадании песка в глаза
© Unsplash

По ее словам, чайная заварка снимает раздражение и оказывает успокаивающее действие на слизистую глаза. После данной процедуры следует закапать ребенку в глаз любое противовоспалительное средство и записаться на прием к врачу.

"Песок в глазах может стать причиной серьезных механических повреждений роговицы или конъюнктивального слоя в виде порезов и царапин, поэтому нужно срочно обратиться к офтальмологу".

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Если же ребенок проглотил немного песка, не стоит паниковать, отмечает терапевт. Ему необходимо прополоскать рот и обеспечить обильное питье, а через неделю – сдать анализ на наличие гельминтов, объяснила она.

Ранее спасатель Любовь Кулакова рассказала, как помочь подавившемуся ребенку.

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