Врач рассказала, как помочь ребенку при попадании песка в глаза

Врач Чиркова рассказала, как помочь ребенку при попадании песка в глаза
В случае попадания песка в глаза их нужно промыть смоченным в чистой воде или чайной заварке ватным тампоном. Об этом NEWS.ru рассказала терапевт Ольга Чиркова.
По ее словам, чайная заварка снимает раздражение и оказывает успокаивающее действие на слизистую глаза. После данной процедуры следует закапать ребенку в глаз любое противовоспалительное средство и записаться на прием к врачу.
"Песок в глазах может стать причиной серьезных механических повреждений роговицы или конъюнктивального слоя в виде порезов и царапин, поэтому нужно срочно обратиться к офтальмологу".
Если же ребенок проглотил немного песка, не стоит паниковать, отмечает терапевт. Ему необходимо прополоскать рот и обеспечить обильное питье, а через неделю – сдать анализ на наличие гельминтов, объяснила она.
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