Эксперт рассказала, что дать с собой ребенку в лагерь

Доктор медицинских наук Юлия Демина рассказала, что необходимо дать с собой ребенку в детский лагерь. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам эксперта, в первую очередь нужно положить средства личной гигиены: мыло, шампунь, зубную пасту, мочалку, расческу, зубную щетку. Также необходим запас антисептических салфеток для рук, которые разрешены для детского применения, а также репеллент от комаров в виде геля, мази, лосьона или стика. При этом ребенку важно объяснить, как ими пользоваться.

Что касается одежды, эксперт посоветовала положить одежду, подходящую для леса: ветровку или куртку, рубашки с длинными рукавами, головной убор. Также нужно выбрать удобную обувь, которая хорошо сидит на ноге, проветривается и впитывает влагу.

Продукты и лекарства, по мнению эксперта, давать с собой детям не стоит, так как нельзя проконтролировать условия их хранения. Кроме того, если ребенку понадобится медицинская помощь, он сможет обратиться в медпункт, который всегда есть в детских лагерях.