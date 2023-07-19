Юрист рассказал, как суд решает, с кем оставить ребенка

Назар Назаров, юрист по семейным делам, рассказал о современной практике разводов и о том, как родители "делят" ребенка. Об этом сообщает "Газета.ру".

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Эксперт отметил, что мнение о том, что ребенок после развода всегда остается с матерью, миф. При выборе места жительства органы руководствуются безопасностью и комфортом ребенка. Его мнение также учитывается, но не ставит финальную точку в споре.

Он также отметил, что часто суд принимает доказательства из образовательных и медицинских учреждений, которые указывают на то, кто занимается здоровьем и воспитанием ребенка. Также родителям могут назначить проверку от органов опеки, чтобы смотреть место их проживания.