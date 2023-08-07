Психолог объяснила, почему некоторые отцы не уделяют время детям

Иногда мужчины уделяют мало времени своему ребенку из-за недостатка отцовского внимания в своем детстве. Об этом порталу NEWS.ru рассказала детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова .

Специалист объяснила, что именно по этой причине мужчины не знают, как правильно вести себя с ребенком и проводить с ним время. В таких случаях отцы стараются больше работать и приносить пользу семье иным, доступным и понятным им способом.