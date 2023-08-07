Психолог объяснила, почему некоторые отцы не уделяют время детям

Психолог Наумова объяснила, почему некоторые мужчины не уделяют время ребенку
Иногда мужчины уделяют мало времени своему ребенку из-за недостатка отцовского внимания в своем детстве. Об этом порталу NEWS.ru рассказала детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова.
Специалист объяснила, что именно по этой причине мужчины не знают, как правильно вести себя с ребенком и проводить с ним время. В таких случаях отцы стараются больше работать и приносить пользу семье иным, доступным и понятным им способом.
"... поэтому они тоже не знают, чем заняться с ребенком, даже боятся прийти домой, в шум, крик, где дети ссорятся между собой, стараются, наоборот, больше работать, чтобы внести вклад в семью за счет обеспечивания детей", – уточнила психотерапевт.
По ее словам, в подобных случаях мужчине важно понять, что с ним происходит.