Врачи назвали способы подобрать обувь детям

Ортопеды из Нью-Йорка рассказали, как правильно подбирать обувь детям. Об этом сообщает HealthDay.

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Они рассказали, что одной из главных причин травм и болей в ногах у детей становится неправильная обувь. От этого, по их подсчетам, страдает около 80% детей.

Обувь должна соответствовать нескольким критериям. Нужно выбирать ту, которая удобна ребенку, плотно прилегает к ноге, не имеет зазоров и не натирает. Необходимо обратить внимание на длину и ширину, а также на поддержку свода стопы. Ортопеды призвали выбирать ботинки на шнуровке, а не на липчуках — они обеспечивают устойчивость стопы.

Эксперты призвали покупать обувь в специализированных магазинах, где консультанты помогут подобрать ботинки под тип стопы. такая обувь не всегда стоит дорого. Также стоит подбирать правильную обувь для занятий спортом, так как в случае дискомфорта у ребенка могут появиться травмы.