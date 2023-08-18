Эксперты рассказали, как сэкономить на сборах в школу

Зампредседателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов рассказал «Радио 1» о способах сэкономить денежные средства при покупке всего необходимого ребенку для школы.

© Unsplash

По его словам, идеальный вариант начать готовиться к школе заранее, например, в начале лета, однако если вовремя этого сделать не удалось, выход есть. В последние недели перед началом учебного года в магазинах канцелярии и детской одежды повышенный спрос, в связи с чем возникают и повышения цен, и дефицит некоторых товаров.

Для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию и не выложить за все необходимое огромные деньги, эксперт посоветовал немного переждать и купить все, когда ажиотаж спадет.

Сейчас рекомендуется выбрать то, что действительно нужно для 1 сентября, а потом по мере необходимости докупать остальное, — порекомендовал Павлов.

Также он отметил важность проверки любых товаров для школьников на легальность и оригинальность. Особое внимание имеет смысл уделять материалам школьной формы – предпочтение стоит отдавать натуральным тканям.