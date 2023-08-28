Психолог объяснила, как распознать травлю ребенка в школе

Периодически между школьниками происходят конфликты, а иногда агрессия детей перерастает в травлю. Как ее распознать, "Ленте.ру" рассказала психолог Ирина Гришина.

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По словам специалиста, об этом свидетельствуют ситуации, когда ребенок становится замкнутым, уходит от ответов на вопросы о школьной жизни и своих одноклассниках. Также тревожными звоночками являются отказ подростка посещать занятия и его подавленное настроение при уходе в школу. В данном случае стоит выяснить причины такого состояния и помочь ему.

Так, о буллинге следует рассказать классному руководителю, найти контакты родителей обидчика и постараться привлечь их к решению проблемы. Если ни учитель, ни родители одноклассника не захотят решить проблему, то стоит сообщить директору школы о своем намерении обратиться в вышестоящие инстанции, отмечает психолог.

А до разрешения ситуации ребенку можно устроить небольшие каникулы и предложить помощь психолога, считает Ирина Гришина.

Если же конфликт не удается решить, то подростка стоит перевести в другую школу. Однако на подобные меры следует идти только в крайнем случае, резюмировала эксперт.