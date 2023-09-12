Названы опасные причины усталости у ребенка

Ребенок может чувствовать себя уставшим не только из-за высокой нагрузки в школе и выполнения большого количества домашнего задания. О более серьезных причинах ее появления "Аргументам и Фактам" рассказала детский эндокринолог Юлия Сидорова.

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По словам специалиста, усталость проявляется в том числе при дефиците железа в организме, недостаточности функции щитовидной железы и депрессии. Во втором случае у пациентов также наблюдаются запоры, медленный пульс, сухость кожи, выпадение волос и др. А при депрессивном расстройстве человека могут беспокоить головные боли и проблемы со сном, отмечает врач.

Помимо этого, усталость сопутствует различного рода заболеваниям. В их числе болезни сердца, онкология и апноэ сна. Важно своевременно провести диагностику и выявить причину такого состояния, обратила внимание эндокринолог.