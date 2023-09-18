Эксперт перечислила способы формирования детского капитала

Финансист и эксперт по личным финансам Фатима Янбаева призвала родителей формировать отдельный капитал для будущего их детей в беседе с «Мослентой».

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Финансист объяснила, что начинать формирование капитала ребенка можно уже во время беременности. Для этого, например, можно подключить автоматическое отчисление определенной суммы на вклад или брокерский счет. В любом случае, чем раньше родители задумаются над этим вопросом, те больше шансов, что им удастся собрать для ребенка существенную сумму.

Эксперт объяснила, что есть несколько вариантов накопления денег для ребенка до достижения им четырнадцати лет.

Так, например, можно ежемесячно переводить деньги на вклад на имя одного из родителей. Ставки по вкладам не покроют инфляцию, но зато с помощью них можно застраховать деньги и не нужно разбираться в сложных финансовых инструментов.

Другой вариант - открыть брокерский счет на свое имя, четко определив, что эти и средства пойдут на ребенка. К тому, же сейчас есть возможность один счет разделять на подсчета для различных целей. Эффективно формировать диверсифицированный капитал, покупая и валюту на счет, и ценные бумаги.

Эксперт отметила, что одно из главных правил — не хранить все активы в одном источнике. необходимо рационально распределять все сбережения на инвестиции, валюту и недвижимость.

Еще один способ накопить капитал для ребенка — открыть детский счет у управляющей компании, но с учетом того, что вы не сможете снимать деньги и продавать активы. Дело в т ом, что это будет возможно только по достижению ребенком 14 лет или по решению опеки.

В целом, формируя детский капитал, родители дают ребенку шанс безболезненно вступить во взрослую жизнь.