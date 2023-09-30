Психолог объяснил, что подросткам важнее всего в школе

Психолог Александр Колмановский в подкасте NEWS.ru рассказал, что, по его мнению, важно подросткам в школе.

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По словам специалиста, в школе подростку важны терпимость и неразвитое чувство конкурентности. И для класса, и для всего общества в перспективе психолог считает полезным бережное отношение к особенностям других. Александр Колмановский убежден, что воспитанные таким образом дети "лучше соображают".

"Важно, чтобы в этой школе как можно меньше была развита конкурентность. А была больше развита терпимость. Альтернатива конкурентности — это терпимость!", - говорит Александр Колмановский.

В качестве примера он привел ситуацию. В одном случае ученика торопят, когда он задерживает класс, а в другом случае, учитель объясняет классу, что ученику сложно и нужно его подождать. Второй случай, по мнению психолога, благотворен и для ученика, и для всего класса.