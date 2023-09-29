Энрике Иглесиас опубликовал кадры с подросшими детьми

На личной странице в социальной сети популярный певец выложил короткое видео, на котором исполнил зажигательный танец под собственную песню на пирсе. Вместе с Иглесиасом на кадрах появились и его подросшие дети от Анны Курниковой.

Сын и две дочери знаменитой пары удобно расположились на пирсе и наблюдали за отцом.

Подписчики Энрике не преминули отметить, как подросли малыши и рассыпались в комплиментах детям Иглесиаса и Курниковой.

Напомним, что Энрике и Анна вместе уже более двадцати лет. В 2017 году они стали родителями двойняшек Николаса и Люси, а в 2020 году на свет появилась младшая дочь пары, девочке дали имя Маша.