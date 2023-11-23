Почему классический Disney опасно смотреть детям сегодня

Несколько поколений детей выросли на классических мультфильмах Disney. На протяжении многих лет девочки наряжались в принцесс, мечтая встретить своего принца. Однако сегодня женщины все реже мечтают оказаться за сильной мужской спиной, предпочитая жить собственной жизнью. А мультфильмы про слабых принцесс и сильных принцев вызывают у многих оторопь.

© Кадр из мультфильма «Белоснежка и семь гномов», 1937 год

Современная женщина может найти многие классические мультфильмы Disney вредительскими. О том, почему они перестали быть актуальны и какую опасность несут зрителям, «Рамблер» узнал у психологов Вероники Ахметовой и Юлии Шиловой.

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«Белоснежка и семь гномов»

«Она обслуживает семь человек. Это неполноценные мужчины, с которыми нельзя строить отношения, особенно, если не выбирать одного. Она работает прислугой у большого количества мужчин, вынуждена заботиться них и развлекать». Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

По мнению Вероники Ахметовой, главная героиня не в состоянии взять ответственность за свою жизнь. Она постоянно перекладывает ее на других, заполняя повседневность заботой о ком угодно, но только не о себе самой.

По мнению психолога, позиция прислуги никогда не поможет Белоснежке найти партнера среди гномов. Они в свою очередь видят в ней только служанку, а любовницу герои будут искать на стороне.

«Здесь начинается конфликт интересов: строим отношения и браки не для того, чтобы быть принцем и принцессой, а чтобы в отношениях расти, но пока мы занимаемся натягиванием образов, все наши истории разбиваются». Юлия Шилова Психолог, сексолог и ведущая трансформационных игр

«Красавица и Чудовище»

«Ее все дико раздражает, она пытается жить в тех условиях, которые есть, испытывает страх и плачет. А рядом странные люди. Все, кто объясняют "потерпи, он хороший, может быть другим, ты не так себя ведешь". Якобы твоя проблема в том, что ты не умеешь обращаться правильно с чудовищем, которое с тобой живет. Из-за того, что ты такая, он начинает вести себя по-звериному. Чисто абьюзерская история, когда наоборот вся ответственность за любую мелочь на тебе. Пособие по тому, как стать жертвой абьюзера». Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

Тем временем Юлия Шилова утверждает, что «Красавица и Чудовище» освещают подмену ролей. Известно, что девушка по сюжету мультфильма отдает монстру себя в обмен на то, чтобы тот отпустил ее старого отца.

Таким образом мужчина оказывается не в состоянии взять на себя ответственность. В итоге ее берет его дочь, став пленницей в замке Чудовища.

«Спящая красавица»

«Спящая красавица — про домогательства, про нарушение личных границ. Сказка о том, что когда ты лежишь в любом состоянии, незнакомый мужчина может попытаться тебя поцеловать». Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

В дальнейшем из-за таких моделей поведения девочке-подростку «придется» нормально относиться к домогательствам на вечеринке. Та же ситуация повторится и на работе, когда женщине велят терпеть происходящее, считая домогательства нормой.

«Спящая красавица вызывает вопрос — стоит ли выходить замуж из благодарности? Очень частая история в странах постсоветского пространства. Он меня спас, освободил от того, с кем я была до этого, спас из отношений, показал другую сторону жизни — это не всегда хорошо заканчивается». Юлия Шилова Психолог, сексолог и ведущая трансформационных игр

«Русалочка»

«"Русалочка" говорит о том, что в отношениях с самого начала надо быть самой собой. Когда мы пытаемся играть какую-то роль, как это сейчас говорят "лучшую версию себя", нас ждут разочарования». Юлия Шилова Психолог, сексолог и ведущая трансформационных игр

«Такие женщины нередко делают пластические операции и подвергают себя другим изменениям, чтобы быть с возлюбленным». Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

Русалочка в свою очередь совершает море необдуманных поступков, которые в итоге заводят ее в тупик. Чтобы не повторить ее судьбу, девушкам следует разобраться в себе, обратившись к специалисту.

Сказки, по мнению Юлии Шиловой, в целом должны восприниматься как выдумка, а не руководство к действию. Что касается классических мультфильмов Disney, то их делали совсем в другое время с другими ценностями и установками.