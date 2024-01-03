Специалист рассказала, как правильно подобрать коньки для взрослого и ребенка

«Жёсткие коньки стабильны на льду, но требуют большей силы и навыков для контроля. Мягкие модели коньков обеспечивают комфорт, но могут быть менее управляемыми на высоких скоростях. Лезвия должны быть острыми и хорошо закреплёнными. Острые лезвия обеспечивают лучшее сцепление со льдом и манёвренность. Качество стали, из которой их изготавливают, напрямую влияет на срок службы и производительность коньков», — предупредила собеседница RT.