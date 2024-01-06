Как помочь ребенку, проглотившему игрушку, рассказала врач

«К первым относятся мелкие округлые предметы из инертных материалов: пуговки, бусины, монетки. Обычно они выходят из организма естественным путем, и родители обычно узнают о факте только в этот момент. Если ребенок проглотил небольшой кусочек елочной мишуры, будет именно так. Если он ухитрился съесть большую ленту или проглотить маленькую елочную игрушку, надо рассматривать это как попадание в организм потенциально агрессивных предметов», – рассказала Ольга Чиркова.