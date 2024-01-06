Как помочь ребенку, проглотившему игрушку, рассказала врач
Дети младше трех лет могут случайно проглотить инородный предмет. Поэтому важно знать, как помочь ребенку в случае экстренной ситуации, рассказала терапевт Ольга Чиркова.
В специальных рекомендациях подобные случаи разделяют на три вида: инертные, потенциально агрессивные и агрессивные.
«К первым относятся мелкие округлые предметы из инертных материалов: пуговки, бусины, монетки. Обычно они выходят из организма естественным путем, и родители обычно узнают о факте только в этот момент. Если ребенок проглотил небольшой кусочек елочной мишуры, будет именно так. Если он ухитрился съесть большую ленту или проглотить маленькую елочную игрушку, надо рассматривать это как попадание в организм потенциально агрессивных предметов», – рассказала Ольга Чиркова.
Если ребенок проглотил агрессивный предмет или он застрял в глотке, необходимо срочно вызывать скорую помощь. Родителям остается лишь успокоить ребенка и ждать помощи специалистов. Запрещено: пытаться достать или протолкнуть предмет, поить и кормить, вызывать рвоту.
Ранее «Рамблер» писал о том, сколько сладостей детям можно съесть без вреда для здоровья.