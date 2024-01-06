Чекалины рассказали, кто заберет детей в случае их заключения по стражу

Валерия и Артем Чекалины раскрыли план на случай заключения под стражу и рассказали, кто заберет детей
После вынужденного перерыва Лерчеки наверстывают упущенное и рассказывают, как перенесли судебную эпопею. В интервью Инне Тлиашиновой, опубликованном на YouTube, блогеры ответили на вопрос, который, пожалуй, волновал всех: что было бы с детьми, если мама и папа оказались бы под стражей?
«Когда мы ехали в суд и нам хотели изменить меру пресечения на домашний арест или, не дай бог, на СИЗО, Артем договорился заранее со всеми друзьями, крестными, чтобы позаботились о наших детях», — объяснила Валерия.
Оказалось, что щепетильный вопрос Артем Чекалин обсудил с близкими еще в начале марта.
«Этот вопрос я обсудил с семьей младшего брата, — пояснил отец семейства, — и есть еще одна семья (крестные. — Прим. ред.). В первый день, когда все только началось, это было 7 марта, первый вопрос, который я обсудил, это дети; и если что будет, их усыновление, удочерение», — признался блогер.
Ранее «Рамблер» писал о том, как избежать трагедии с ребенком на зимней прогулке.