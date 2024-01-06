Чекалины рассказали, кто заберет детей в случае их заключения по стражу

«Этот вопрос я обсудил с семьей младшего брата, — пояснил отец семейства, — и есть еще одна семья (крестные. — Прим. ред.). В первый день, когда все только началось, это было 7 марта, первый вопрос, который я обсудил, это дети; и если что будет, их усыновление, удочерение», — признался блогер.