Сябитова раскрыла секрет правильного воспитания детей

Роза Сябитова знает толк в семейных отношениях, ведь она свела сотни пар в России. Кроме того, будучи матерью и бабушкой, знаменитость прекрасно понимает все тонкости воспитания детей.

Недавно Роза Сябитова поделилась у себя в соцсетях о том, как правильно воспитывать ребенка.

«Родительская мудрость заключается в том, чтобы словами, мудростью и поведением убедить ребенка не поступать дурно. А битье — это проявление родительского бессилия», — считает сваха.

По мнению Розы Сябитовой, неправильное воспитание ребенка может принести ему и его родителю массу проблем в будущем. Сын рискует остаться холостяком, а дочь родить без надежного партнера.