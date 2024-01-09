Врач рассказал, почему опасно бросать младенцев в сугроб
Интернет облетело видео с тем, как блогер Сергей Косенко бросает своего ребенка в гору пухлого снега. Независимо от того, что хотел сказать роликом бизнесмен, пользователи сети принялись критиковать горе-отца. Позже к ним присоединились врачи.
Терапевт Олег Абакумов не смог пройти мимо произошедшего, написав у себя в соцсетях о том, чем опасно бросание ребенка в сугроб.
«Это может привести к аксональной ЧМТ (синдром встряхнутого младенца) мозг ребенка ударяется об черепную коробку. Возникают микроизлияния, гематомы, которые могут себя никак не проявить в моменте», — считает эксперт.
Падая в сугроб, ребенок испытывает шок. А из-за попадания в рот и нос нега есть риски остановки дыхания. Есть риск летального исхода.
Медик призвал не снимать подобные видео, потому как они могут мотивировать остальных поступать также. В будущем такое обращение с ребенком вполне может дать о себе знать самыми неожиданными способами.
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