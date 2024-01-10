О главной опасности неправильного питания в детстве предупредили врачи

Ни для кого не секрет, что потребление большого количества жиров и сахара не лучшим образом сказывается на организме. К чему может привести неправильное питание в детстве, врачи рассказали изданию The Sun.

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Как объяснили сотрудники британского кардиологического фонда, у детей, которые потребляют много калорийной пищи, насыщенной жирами и сахаром, уже к 17 годам артерии становятся более толстыми и жесткими.

Из-за несбалансированного рациона питания, в том числе недостаточного потребления клетчатки, у подростков значительно повышается риск развития инсульта и инфаркта миокарда еще до того, как они поступят в университет.

"Важно с самого детства следить за рационом и придерживаться принципов правильного питания в течение всей жизни".