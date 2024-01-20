Врач объяснила, какие капли от насморка смертельно опасны для детей
Это замедление частоты сердечных сокращений. В итоге малыш может уснуть и больше не проснуться. Вряд ли кто-то ожидал такого подвоха от капель для носа.
Большинство людей при использовании таких препаратов даже не смотрят на противопоказания. Подробнее об опасностях при использовании этого лекарства «Газете.Ru» рассказала отоларинголог клиники DocMed Светлана Марнова.
По словам эксперта, нафтизин в больших количествах угнетает дыхательный центр и замедляет пульс. Особенную опасность в связи с этим несут капли для носа. В отличии от спрея при использовании капель легко переборщить с дозировкой. А вот каждая доза в спрее содержит одну и ту же порцию активного вещества. Из-за риска летального исхода этот препарат не используют для лечения детей до 12 лет в США и ряде других стран.
Врач добавила, что нафтизин и другие сосудосуживающие препараты могут приводить к судорогам, нарушению сердечного ритма и вызывают привыкание. Побочка может появиться и у детей, и у взрослых, но первые более уязвимы. Медик посоветовала вместо этих препаратов использовать гипертонические растворы (растворы с высоким содержанием соли). Они помогут снять заложенность и облегчат дыхание. А нежелательные реакции соль вызывает гораздо реже.
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