Глава Минздрава Мурашко ответил, сколько детей может родить женщина

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вопрос о том, сколько детей может родить женщина, индивидуален, все зависит от здоровья потенциальной матери.

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«Отвечу как врач. Это абсолютно индивидуально, универсального ответа здесь быть не может», – сказал Мурашко.

Так глава российского Минздрава ответил на вопрос о том, сколько детей может выносить и родить женщина, на полях форума «Родные – Любимые». По словам министра, в вопросе деторождения все зависит от состояния здоровья потенциальной матери.

Если женщина решает родить еще одного ребенка, но опасается, ей нужно проконсультироваться с доктором. Врач проведет необходимые обследования и даст ей соответствующие рекомендации, передает РИА Новости.