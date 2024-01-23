Глава Минздрава Мурашко ответил, сколько детей может родить женщина
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вопрос о том, сколько детей может родить женщина, индивидуален, все зависит от здоровья потенциальной матери.
«Отвечу как врач. Это абсолютно индивидуально, универсального ответа здесь быть не может», – сказал Мурашко.
Так глава российского Минздрава ответил на вопрос о том, сколько детей может выносить и родить женщина, на полях форума «Родные – Любимые». По словам министра, в вопросе деторождения все зависит от состояния здоровья потенциальной матери.
Если женщина решает родить еще одного ребенка, но опасается, ей нужно проконсультироваться с доктором. Врач проведет необходимые обследования и даст ей соответствующие рекомендации, передает РИА Новости.
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