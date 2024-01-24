Ученые связали пережитый в детстве стресс с заболеваниями сердца в будущем
Взаимоотношения ребенка с родителями влияют не только на его психическое развитие, но и физическое. К такому выводу в очередной раз пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы в научном журнале AHA Journals.
Специалисты проанализировали состояние здоровья участников, в роли которых выступили мужчины и женщины в возрасте от 18 до 30 лет, и сопоставили полученные данные с их детским опытом. Например, медики выяснили, какими были отношения добровольцев с родителями, сталкивались ли они со стрессом в тот период жизни и если да, то как часто.
Оказалось, что приобретенный в детстве неблагоприятный опыт способен увеличить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. А стабильные отношения с заботливыми родителями, напротив, могут увеличить шансы на оптимальное здоровье сердца на протяжении всей взрослой жизни.
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