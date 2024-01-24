Профессор оценила влияние гаджетов на развитие детей

Профессор Безруких оценила влияние гаджетов на развитие детей
На сегодняшний день в рамках образовательного процесса активно применяются различные гаджеты, которые позволяют быстрее фиксировать информацию и свои мысли. Директор Института возрастной физиологии, профессор Марьяна Безруких рассказала "Комсомольской правде", как нововведения последнего десятилетия отражаются на развитии детей.
Переход с ручного письма на набор текстов на клавиатуре на последующих этапах не нарушает процесс обучения, считает специалист. По ее словам, фиксировать информацию в письменном виде, от руки, стоит только лишь на начальных этапах обучения – об этом свидетельствуют результаты ряда исследований.
Что касается взаимосвязи пребывания за компьютером с развитием мозга, то здесь важно учитывать природу такого времяпрепровождения. То есть если ребенок, например, увлекается стратегическими играми либо пишет собственные тексты в электронном виде, то это полезно. А вот "бездумные бегалки и стрелялки", напротив, положительного влияния на мыслительный процесс не оказывают.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что ученые связали пережитый в детстве стресс с заболеваниями сердца в будущем.