Вегетарианство и беременность: ученые выявили риски для плода

В последние годы одним из популярных веяний является вегетарианство: специалисты рассказывают о плюсах и минусах данной системы питания, стремятся раздобыть как можно больше информации о ее влиянии на здоровье и самочувствие человека.

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Недавно, например, ученые выявили, как приверженность вегетарианству и веганству во время беременности сказывается на новорожденных. Результаты соответствующего исследования опубликованы в научном журнале Obstetrics and gynaecology.

В эксперименте приняли участие более 65 000 женщин. Все они были разделены на три группы в зависимости от рациона питания:

тех, кто ест мясо;

тех, кто не ест мясо, птицу и морепродукты;

тех, кто не ест продукты животного происхождения вообще.

Специалисты отслеживали состояние здоровья участниц эксперимента во время беременности и их детей после родов. Оказалось, что в сравнении с матерями, в рацион которых мясо входит, у веганок и вегетарианок чаще наблюдалась преэклампсия (состояние, характеризующееся артериальной гипертензией и отеками), а их новорожденные весили в среднем на 240 г меньше.

"Низкое потребление белка может быть одной из правдоподобных причин этой закономерности", – резюмировали ученые.