Женщина раскрыла плюсы воспитания детей в Южной Корее

Американка Мередит Ханлу переехала в Южную Корею в 2007 году, когда получила должность доцента в университете города Тэгу. Там женщина познакомилась со своим будущим мужем — персидским бизнесменом с корейским гражданством. У пары позже родились трое детей. Сейчас сыновьям Мередит 2, 9 и 12 лет.

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О плюсах воспитания детей в Южной Корее женщина рассказала изданию Business Insider.

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Воспитание детей в Южной Корее — это кусочек современного рая: удобно, безопасно, привлекательно как в плане организации досуга на природе, так и в плане образования.

Мередит отмечает, что в Корее есть абсолютно бесплатные программы по лечению бесплодия (ранее у девушки был выкидыш).

Когда Ханлу родила третьего ребенка, ей предоставили отдельную палату и подали традиционное блюдо для корейских рожениц — рис и морские водоросли.

После выписки пара заплатила возвратный налог в 680 долларов и отправилась домой, где им в течение двух недель помогала послеродовая доула. Доула работала 40 часов в неделю, ухаживала за детьми, когда родители отдыхали, и готовила обед на всю семью.

Мередит рассказала, что после родов ей был положен полностью оплачиваемый декретный отпуск продолжительностью 90 дней.

Школьные обеды — это изюминка учебного дня моих детей. Теплая, здоровая пища с множеством гарниров, таких как свежие салаты, крабовый суп, утка и креветочные пироги с макаронами на десерт.

Женщина утверждает, что после школы специальный трансфер отвозит детей на кружки. Школы предлагают множество внеучебных программ, включая робототехнику, фортепиано, боевые искусства, кодирование, футбол и искусство. Многокультурные семьи могут воспользоваться услугами частных репетиторов по языку, математике и навыкам жизни в другой стране.

Мы отправляем наших малышей в детский сад полного дня и платим только низкие школьные налоги. Дошкольное образование предлагает смешанный подход Монтессори с современным оборудованием, включая бассейны и огороды.