Врач Мосли предупредил об опасности сигаретного дыма для слуха у детей
Родители могут подвергнуть своих детей развитию ушных инфекций и проблемам со слухом из-за никотиновой зависимости. Об этом изданию The Mirror рассказал врач Майкл Мосли.
Как отметил специалист, нахождение рядом с курящими людьми может спровоцировать проблемы со слухом. Сигаретный дым является внешним раздражителем, как и загрязнение окружающей среды, который повышает риск развития ушных инфекций, в особенности у младшего поколения.
"Еще одним основным фактором проблем со слухом у детей является воздействие пассивного сигаретного дыма, поскольку он может раздражать слизистую оболочку уха и приводить к ее воспалению", – в свою очередь отмечают в Национальной службе здравоохранения Великобритании.
В заключение Майкл Мосли также напомнил об опасности громкого шума для детского слуха.
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