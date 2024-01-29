"Еще одним основным фактором проблем со слухом у детей является воздействие пассивного сигаретного дыма, поскольку он может раздражать слизистую оболочку уха и приводить к ее воспалению", – в свою очередь отмечают в Национальной службе здравоохранения Великобритании.