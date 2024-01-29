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Врач Мосли предупредил об опасности сигаретного дыма для слуха у детей

Родители могут подвергнуть своих детей развитию ушных инфекций и проблемам со слухом из-за никотиновой зависимости. Об этом изданию The Mirror рассказал врач Майкл Мосли.

Как отметил специалист, нахождение рядом с курящими людьми может спровоцировать проблемы со слухом. Сигаретный дым является внешним раздражителем, как и загрязнение окружающей среды, который повышает риск развития ушных инфекций, в особенности у младшего поколения.

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"Еще одним основным фактором проблем со слухом у детей является воздействие пассивного сигаретного дыма, поскольку он может раздражать слизистую оболочку уха и приводить к ее воспалению", – в свою очередь отмечают в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

В заключение Майкл Мосли также напомнил об опасности громкого шума для детского слуха.

Ранее "Рамблер" рассказывал о влиянии гаджетов на развитие детей.

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