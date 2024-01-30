Мама Тимати высказалась на тему детской ревности

Мама Тимати давно зарекомендовала себя как опытный воспитатель: 10-летняя Алиса, которая живет с бабушкой, делает успехи во всем, что бы ни начинала.

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Так, наследница музыканта бегло говорит на английском, занимается танцами и балетом, катается на серфе не хуже папы и сама записывает вирусные ролики. А потому подписчики Симоны Яковлевны знают, что именно к ней можно обратиться по вопросам детской психологии.

Накануне женщина решила написать пост о ревности между малышами, поскольку на эту тему под некоторыми ее снимками ведутся разгоряченные дискуссии. Мама Тимати обозначила, что это чувство возникает от неуверенности — боязни ребенка потерять любовь родителей и страха перестать быть значимым и проявляется в агрессии и нежелании делить внимание родителей с другим членом семьи.

Опасна ревность тем, что она может перерасти в ненависть к тому, из-за кого чувство возникает. И родители в такой ситуации должны быть чуткими.

«Нельзя противопоставлять одного ребенка другому, нарочито ласкать одного, потому что он ласковый, и игнорировать другого. В этой ситуации нет младших и старших, это ваши дети, и всего должно быть одинаково, особенно любви», — подытожила Симона Яковлевна.