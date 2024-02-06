В мозгу подростков, которых травят в школе, обнаружены химические изменения

Исследователи обнаружили, что подростки, подвергающиеся издевательствам со стороны сверстников, подвергаются большему риску ранних стадий психотических эпизодов и, в свою очередь, испытывают более низкие уровни ключевого нейромедиатора в части мозга, участвующей в регулировании эмоций.

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Открытие предполагает, что этот нейротрансмиттер — химический мессенджер, который передает нервные импульсы для связи с нервной клеткой — может быть потенциальной мишенью для лечения препаратами, направленного на снижение риска психотических расстройств. Результаты опубликованы в журнале Molecular Psychiatry .

Психоз — это психическое состояние, характеризующееся потерей контакта с реальностью, бессвязной речью и поведением, а также галлюцинациями и бредом, которые обычно наблюдаются при психических расстройствах, таких как шизофрения.

Недавние исследования показали, что люди, которые переживают первый эпизод психоза или страдают шизофренией, которая поддается лечению, имеют более низкие, чем обычно, уровни глутамата — нейромедиатора в передней поясной извилине головного мозга .

Известно, что поясная извилина играет решающую роль в регулировании эмоций, принятии решений и когнитивном контроле, в то время как глутамат является наиболее распространенным нейромедиатором в мозге и участвует в широком спектре функций, включая обучение, память и регуляцию настроения.

Изменения уровня глутамата связаны с различными психическими расстройствами, включая шизофрению, депрессию и тревогу, поэтому измерение уровней глутамата поясной извилины может дать ценную информацию о механизмах нервной системы, лежащих в основе этих расстройств, и их лечении.

Однако до сих пор оставались неясными изменения уровня глутамата у лиц с высоким риском психоза, а также связь между этим и последствиями издевательств у подростков.

Поэтому исследователи из Токийского университета применили магнитно-резонансную спектроскопию , или MRS, тип радиологической визуализации, применяемый для изображения структуры и функций мозга, для измерения уровня глутамата в области поясной извилины у японских подростков.

Затем они измерили уровень глутамата на более позднем этапе, что позволило им оценить изменения с течением времени и сравнить эти изменения с опытом издевательств или их отсутствия, а также с любым намерением со стороны тех, кто подвергается издевательствам, обратиться за помощью.

Фиксирование травли и буллинга отслеживались с помощью анкет, заполненных подростками.

Позже ученые обнаружили, что издевательства связаны с более высоким уровнем субклинических психотических переживаний в раннем подростковом возрасте — эти симптомы близки к психозу, но не соответствуют полным критериям клинического диагноза психотического расстройства, такого как шизофрения.

Эти симптомы или переживания могут включать галлюцинации, паранойю или радикальные изменения в мышлении или поведении и могут оказывать существенное влияние на самочувствие и функционирование даже при отсутствии диагноза психотического расстройства.

«Изучение этих субклинических психотических переживаний важно для нас, чтобы понять ранние стадии психотических расстройств и выявить людей, которые могут подвергаться повышенному риску развития клинического психотического заболевания в дальнейшем», — сказал Наохиро Окада, ведущий автор исследования.

Важно, что ученые обнаружили, что более высокие уровни этих субклинических психотических переживаний были связаны с более низкими уровнями глутамата передней поясной извилины в раннем подростковом возрасте.

Поэтому предотвращение буллинга и травли в школах, как считают ученые, может помочь избежать психиатрических заболеваний у детей в будущем.