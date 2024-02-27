Ученые облегчили симптомы аллергии на молоко у детей с помощью пластыря

Пластырь сегодня есть практически в каждой домашней аптечке. Кажется, о том, когда его надо применять, знают даже дети. Однако недавно ученые открыли еще одну функцию этой простой вещи. Об этом сообщает JAMA Pediatrics.

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До 40% детей сегодня сталкиваются с симптомами аллергии на коровье молоко. Это происходит из-за реакции организма на белок из коровьего молока, опосредованной иммуноглобулином Е.

Масса ребят перерастают аллергию на коровье молоко. Однако ученые работают над созданием способа коррекции реакции детского организма на аллерген. Например, они используют подкожную терапию, проводимую с помощью пластыря.

А недавно свою эффективность эта технология показала и в процессе облегчения симптомов аллергии на коровье молоко.

Исследования о том, насколько эффективен пластырь с аллергеном, провели сотрудники Научно-исследовательского института аллергии и астмы Сиэтла. Ученые пытались выяснить, какая доза вещества лучше всего помогает корректировать реакцию организма на аллерген. Оказалось, это 300 микрограммов.

В будущем эта технология пройдет ряд клинических испытаний. Если ученые выявят ее эффективность, она войдет в список клинических рекомендаций.