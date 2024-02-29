Как бабушки и дедушки относятся к современным тенденциям в воспитании детей

Годы идут, и методы выстраивания отношений с детьми меняются. Представители старшего поколения, которые на сегодняшний день воспитывают внуков и правнуков, приняли участие в опросе издания Huffpost и рассказали о своем отношении к современным тенденциям в воспитании наследников.

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Во-первых, респондентам импонирует более мягкая философия, которой сейчас придерживаются родители. Многие более внимательно и осознанно подходят к воспитанию детей, стараются избегать резкого и грубого обращения с ними, что не всегда удавалось в прошлом нынешним бабушкам и дедушкам.

Отдельную похвалу заслужили мужчины, которые, по мнению участниц опроса, стали принимать активное участие в воспитании детей и помогать женам в исполнении домашних обязанностей.

"Моя дочь – трудолюбивая и замечательная мать, а мой зять – потрясающий участливый отец, который разделяет половину бытовой нагрузки. Нашим внукам очень повезет, если у всех будет такая модель отношений".

Что касается негативных оценок, то они сводятся к следующему:

"Дети слишком много времени проводят в телефонах".

"Современные родители становятся лучшими друзьями для своих детей, поэтому не могут контролировать их в полной мере".

"Манеры некоторых детей оставляют желать лучшего: не говорят "спасибо", игнорируют сообщения, часто опаздывают".