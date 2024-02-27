Что такое синхронность и как она помогает наладить отношения с питомцем

Вероятно, вы замечали, как пары или друзья, которые на протяжении многих лет состоят в отношениях и дружат, договаривают друг за другом фразы, одинаково жестикулируют или схожим образом проявляют различные эмоции.

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Подобная синхронность характерна для продолжительного периода общения между людьми, однако, как уверяют кинологи и ученые, к ней можно прибегнуть и при налаживании общения с питомцем. В чем суть данного явления, изданию Psychology Today рассказала психолог и автор книг Лайонс Саншайн Венди.

Синхронность возникает естественным образом, когда два человека выполняют одни и те же движения в одинаковом темпе, то есть зеркально отражают друг друга.

Подобное явление характерно в том числе для собак и их хозяев: например, если пес резко начинает лаять посреди улицы, то мы смотрим по сторонам, чтобы понять, что его обрадовало, напугало или привело в недоумение. А когда человек останавливается и садится на карточки, чтобы что-то рассмотреть, то верный друг, вероятнее всего, захочет присоединиться к "расследованию".

По мнению ученых, синхронность может быть эффективным способом как приблизиться к незнакомой собаке, так и наладить с ней отношения.

В рамках одного исследования к собакам разных пород крепили датчики с GPS-слежением, а им самим позволяли свободно передвигаться по большому травянистому полю. В это время незнакомый собаке человек должен был следовать за ней в течение 15 минут на расстоянии примерно одного метра. В контрольной группе экспериментатор просто игнорировал собаку и бродил по полю так, как он хотел, то есть не повторяя путь пса.

В результате оказалось, что собаки отвечали взаимностью тому человеку, который полностью повторял их маршрут, останавливался, когда это делали они, и снова начинал идти вслед за ними.

"Одна женщина рассказала, что помогла своей собаке оправиться от стресса благодаря синхронности. Во время одной прогулки она предоставила возможность любимому питомцу свободно бродить по лесу, а сама следовала за ним, в том числе иногда опускаясь низко к земле, якобы принюхиваясь чему-то и фактически полностью повторяя ее действия. Собаке это очень понравилось!", – отмечает Лайонс Саншайн Венди.