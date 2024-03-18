Привычное занятие, которое развивает речь ребенка, как совместное чтение

Для активного развития ребенка можно не только регулярно выполнять с ним домашнее задание, посещать различные секции и приучать его к чтению. Иногда достаточно просто обсудить с чадом, каким выдался ваш и его день. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы в научном журнале ScienceDirect.

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В эксперименте приняли участие более 150 семей с детьми в возрасте от трех до пяти лет. Ученые выдали им диктофоны, которые следовало включать при времяпрепровождении с ребенком.

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Папы и мамы играли со своими детьми, собирали конструкторы, читали и делились впечатлениями о том, как прошел их день. После этого ребенок проходил тестирование, а специалисты прослушивали диктофонные записи, обращая особое внимание на речь маленьких добровольцев, их словарный запас, заинтересованность в процессе, способность формулировать мысли и вопросы.

В результате исследователи пришли к выводу, что разговор о прошедшем дне с подробным его описанием по своей эффективности в части развития речи не уступает совместному чтению. Когда ребенок делится впечатлениями о своем времяпрепровождении, вспоминает детали, описывает их и выслушивает все то же самое от родителя, то его мозг активно функционирует и продумывает, что ответить или спросить.

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