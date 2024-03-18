В обеспеченных семьях плохие оценки сплачивают детей и родителей

Степень участия родителей в образовательном процессе ребенка зависит от социального статуса семьи. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы в энциклопедии Oxford Academic.

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В общей сложности в научном эксперименте приняли участие около 1000 детей. Все они по-разному учились в школе и являлись выходцами как из нуждающихся, так и обеспеченных семей.

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Пообщавшись с участниками исследования и изучив заполненные ими анкеты, ученые пришли к следующему выводу: статус семьи влияет на отношение родителей к плохим оценкам своего чада. Согласно статистическим данным, родители в малообеспеченных семьях проявляют одинаковый интерес как к пятеркам, так и к двойкам.

А вот папы и мамы из обеспеченных семей всячески стараются помочь ребенку в освоении учебной программы, если у него самого это не выходит. В таком случае они проявляют больше внимания к ребенку, выполняют с ним домашнее задание, всячески мотивируют его и поддерживают. Все это, в свою очередь, ведет к укреплению отношений между членами семьи.

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