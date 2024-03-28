Ученые: питание матери во время беременности сказывается на чертах лица ребенка

Ученые обнаружили связь между питанием женщины во время беременности и чертами лица ребенка
Рацион питания беременной женщины может повлиять на определенные черты лица ребенка. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы в научном журнале Nature Communications.
По большей части отвечают за нашу внешность ген с наименованием mTORC1 и белок. Если этого микроэлемента в рационе будущей матери много, то у ее чада с большей вероятностью сформируются широкий нос и челюсть.
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Соответственно, если женщина в течение девяти месяцев налегает на углеводы, жиры и другие микроэлементы, то у ребенка, скорее всего, будут заостренные черты лица.
В проведении эксперимента принимали участие ученые из разных стран, в том числе из России.
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