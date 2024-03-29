Какой вес можно набрать за беременность без вреда для здоровья

Набор веса при беременности – вполне естественный и закономерный процесс. Однако в некоторых случаях за появлением лишних килограммов стоит внимательно следить, напоминают специалисты Каролинского института с ссылкой на результаты нового исследования.

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Приемлемой прибавкой в весе во время вынашивания ребенка считаются 11,5–16 килограммов. А вот будущим материям с ожирением врачи советуют контролировать, чтобы она варьировалась в пределах 5-9 килограммов. Правда, по поводу нижней планки в последнем случае есть сомнения.

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Ученые из шведского медицинского университета считают, на нее не стоит ориентироваться. Любой лишний килограмм может ухудшить самочувствие беременной с ожирением. В обычной жизни оно приводит к сонливости, быстрой утомляемости, раздражительности и другим неприятным состояниям, которые и так сопутствуют будущим мамам, порой на протяжении всех девяти месяцев.

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