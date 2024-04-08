Почему дети трут глаза, когда устают

У маленьких детей трение глаз служит, скорее, рутиной, чем редким явлением. Когда дети устают или чувствуют дискомфорт, они могут начать тереть глаза. Это может стать причиной беспокойства для родителей, поэтому важно понимать, почему малыши так делают и как с этим справиться. Об этом расскажет "Рамблер".

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Причины

Одной из основных причин, по которой дети трут глаза, является усталость. В течение дня дети могут быть подвержены различным видам стресса, например, из-за учебы, игр или недостатка сна. Зачастую это вызывает перенапряжение глазных мышц и ощущение дискомфорта, который они пытаются снять, натирая глаза.

Другой причиной может оказаться сухость или раздражение глаз. Такое случается из-за длительного использования гаджетов, например, компьютеров, планшетов или смартфонов, а также из-за пыли, аллергенов или других раздражающих слизистую веществ в окружающей среде. Когда глаза становятся сухими, теребя их, дети могут пытаться снять неприятные ощущения.

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Также стоит отметить, что трение глаз может быть связано с неразвитым навыком самоуправления и регуляции чувств у маленьких детей. Вместо того, чтобы использовать слова или другие методы выражения своего эмоционального состояния, они могут просто начать тереть глаза в поисках облегчения.

Как помочь?

Чтобы помочь малышам перестать тереть глаза, важно обратить внимание на возможные причины и предпринять соответствующие меры. Например, важно убедиться, что ребенок получает достаточно отдыха и не проводит слишком много времени с гаджетами.

Если возникают признаки сухости глаз или раздражения, можно использовать увлажняющие капли или промыть глаза чистой водой. Кроме того, важно помочь ребенку научиться выражать свои чувства и эмоции словами, чтобы он мог обращаться за помощью, когда чувствует себя тревожно.

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